Заразившаяся коронавирусом пенсионерка умерла в Удмуртии
87-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Также по состоянию на 25 июля зафиксировано еще 25 случаев заражения, среди них 17 жителей Ижевска. Коронавирусную инфекцию выявили у четырех жителей Завьяловского района. Р Игринском, Алнашском, Увинском районах и Сарапуле по одному заразившемуся.
Всего в Удмуртии заразились более двух тысяч человек, вирус унес жизни 43 жителей. За последние сутки выздоровело 57 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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