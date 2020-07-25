Заразившаяся коронавирусом пенсионерка умерла в Удмуртии

25 Июль 2020 2020-07-25T09:24:47+03:00

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87-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Также по состоянию на 25 июля зафиксировано еще 25 случаев заражения, среди них 17 жителей Ижевска. Коронавирусную инфекцию выявили у четырех жителей Завьяловского района. Р Игринском, Алнашском, Увинском районах и Сарапуле по одному заразившемуся.

Всего в Удмуртии заразились более двух тысяч человек, вирус унес жизни 43 жителей. За последние сутки выздоровело 57 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU