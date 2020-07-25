В Удмуртии откроют центры поддержки семей на базе детдомов

25 Июль 2020 2020-07-25T08:05:53+03:00

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К 2021 в Удмуртии создадут центры поддержки семей на базе детдомов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьера Анастасию Муталенко.

- Мы поставили задачу несколько переформатировать их работу. Существующий функционал сохраняем и дополнительно создаем на их базе центры помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - отметила Анастасия Муталенко. - Сегодня в детских домах преобладают дети, изъятые из неблагополучных семей. При этом, какие бы ни были родители, для детей попадание в детский дом всегда большой стресс. Поэтому важно в первую очередь выстроить работу с семьей, чтобы, по возможности, не изымать ребят, а семью из трудной жизненной ситуации перевести в социально стабильное положение.

Также заместитель председателя правительства Удмуртской Республики добавила, что в центрах будут работать методисты и педагоги, ориентированные именно на профилактическую работу с родителями. Кроме того, планируется обратить особое внимание на семьи, находящиеся в группе риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU