Спасатели в Ижевске ликвидируют последствия гроз
Спасатели в Ижевске ликвидируют последствия дождей и гроз. По сообщениям Поисково-спасательной службы города, на этот раз сотрудники расчищали русло реки Иж.
Сообщается, что стволы и ветви деревьев свалились в воду в результате подъема уровня воды в районе моста на улице Маяковского.
Спасателям пришлось доставать ветки из воды чтобы не допустить подтопления прибрежной зоны.
Напомним, спасатели Ижевска и ранее занимались устранением последствий грозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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