Спасатели в Ижевске ликвидируют последствия гроз

25 Июль 2020 2020-07-25T11:30:03+03:00

На этот раз было расчищено русло реки Иж

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Спасатели в Ижевске ликвидируют последствия дождей и гроз. По сообщениям Поисково-спасательной службы города, на этот раз сотрудники расчищали русло реки Иж.

Сообщается, что стволы и ветви деревьев свалились в воду в результате подъема уровня воды в районе моста на улице Маяковского.

Спасателям пришлось доставать ветки из воды чтобы не допустить подтопления прибрежной зоны.

Напомним, спасатели Ижевска и ранее занимались устранением последствий грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU