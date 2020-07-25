2020-07-25T11:30:03+03:00
Общество

Спасатели в Ижевске ликвидируют последствия гроз

На этот раз было расчищено русло реки Иж
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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Спасатели в Ижевске ликвидируют последствия дождей и гроз. По сообщениям Поисково-спасательной службы города, на этот раз сотрудники расчищали русло реки Иж.

Сообщается, что стволы и ветви деревьев свалились в воду в результате подъема уровня воды в районе моста на улице Маяковского.

Спасателям пришлось доставать ветки из воды чтобы не допустить подтопления прибрежной зоны.

Напомним, спасатели Ижевска и ранее занимались устранением последствий грозы.

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Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы

ИСТОЧНИК KP.RU

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