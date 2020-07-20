Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы
В Ижевске продолжается ликвидация последствий ночной грозы. Об этом сообщает пресс-служба службы спасения города.
Так, специалистам поступило сообщение о балконной раме, которая может упасть вниз. Хозяева квартиры нашлись, и спасатели внутри дома закрепили раму, а позже демонтировали ее.
Фото: пресс-служба спасателей Ижевска
Также спасатели выезжали на вызов в городке Металлургов, там потоком воды было разрушено несколько гаражей. Придавило только машину, специалисты установили, что пострадавших нет. Сообщение было передано в единую диспетчерскую службу Ижевске для принятия дальнейших действий.
Фото: пресс-служба спасателей Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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