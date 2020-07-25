С начала года в Удмуртии получили выплаты более 600 супружеских пар

25 Июль 2020 2020-07-25T14:11:36+03:00

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В Удмуртии получили выплаты более 600 супружеских пар, отметивших юбилеи семейной жизни. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отмечается, что в 2019 году за ней обратились почти 2000 супружеских пар. В 1 полугодии 2020 года - более 600.

- В нашей республике супружеским парам, отмечающим юбилей совместной жизни – это 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет, согласно Указу Главы Удмуртии, выделяется единовременная помощь в размере 3000 рублей, - пояснила Ольга Лубнина, первый заместитель министра социальной политики и труда . - Для осуществления данной выплаты один из супругов должен обратиться с заявлением в территориальный орган Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики по месту жительства или месту пребывания.

Выплата осуществляется при соблюдении сроков: обращение за ней должно последовать не ранее, чем за 15 дней до наступления даты события и не позднее 6 месяцев с даты наступления события.

В министерстве назвали и самую возрастную пару, отметившую юбилей - это супруги Князевы из Балезинского района. 90-летний Лев Иванович и 91-летняя Христина Александровна отметили 70 лет совместной жизни в январе этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU