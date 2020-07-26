44-летнюю женщину разыскивают в Ижевске

26 Июль 2020 2020-07-26T08:52:10+03:00

22 июля она ушла из дома в неизвестном направлении

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44-летнюю Скоробогатову Надежду Юрьевну разыскивают в Ижевске. Она ушла из дома (улица Ворошилова) в неизвестном направлении еще 22 июля, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост женщины 170 сантиметров, она полного телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые, На момент пропажи была одета в цветную кофту и синие брюки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU