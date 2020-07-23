В Удмуртии ищут женщину в голубом платье
В Удмуртии ищут пропавшую женщину в голубом платье. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Женщина вышла из дома в Ижевске (ул. Буммашевская) 20 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Пропавшая 1975 года рождения, ее рост 170 см, телосложение среднее. Женщина была одета в голубое джинсовое платье со звездочками и голубые кроссовки. При себе имела коричневую сумку.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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