В Удмуртии ищут женщину в голубом платье

23 Июль 2020 2020-07-23T07:39:52+03:00

Она ушла на работу и пропала

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В Удмуртии ищут пропавшую женщину в голубом платье. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Женщина вышла из дома в Ижевске (ул. Буммашевская) 20 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая 1975 года рождения, ее рост 170 см, телосложение среднее. Женщина была одета в голубое джинсовое платье со звездочками и голубые кроссовки. При себе имела коричневую сумку.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, просьба обратиться на горячую линию ПСО «Регион 18» или по телефону 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU