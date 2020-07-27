Еще 30 школ в Удмуртии станут участниками проекта «Моя школьная карта» от Датабанка
В 2020-2021 учебном году еще 30 образовательных организаций в Удмуртии присоединятся к проекту «Моя школьная карта» от Датабанка (ранее - Ижкомбанк).
На сегодняшний день проект работает в 180 школах Удмуртии и Пермского края. Сервисами проекта пользуются более 230 000 школьников.
В республике внедряются и другие системы для безналичной оплаты, но обучающиеся школ - участники проекта «Моя школьная карта», будут продолжать пользоваться картой от Датабанка.
Школьная карта позволяет оплачивать не только питание в школе, но и одновременно является электронным пропуском и проездным в транспорте. Родители всегда могут проконтролировать через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении, что поел ребенок, во сколько пришел и ушел из школы, на каком транспорте, по какому маршруту ездил.
Школьная карта как нельзя более актуальна в сложившейся ситуации, т.к. позволяет совершать оплату бесконтактно. Также при желании родители вместо карты могут заказать ребенку браслет или брелок. Первоклассникам они будут выдаваться в школе.
Отметим, «Моя школьная карта» от Датабанка создана для удобства и безопасности детей. Проект успешно реализуется в Удмуртии и Пермском крае с 2011 года.
АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646.
426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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