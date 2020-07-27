2020-07-27T11:13:54+03:00
Общество

«Путеводитель по стройке и ремонту» в Ижевске: где найти проверенные компании

«Комсомолка» выпустила новый дайджест с полезной информацией и контактами
Кристина Касумова
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«Путеводитель по стройке и ремонту» в Ижевске: где найти проверенные компании«Путеводитель по стройке и ремонту» в Ижевске: где найти проверенные компанииФото: Сергей ГРАЧЕВ
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«Путеводитель по стройке и ремонту» в Ижевске: где найти проверенные компании «Комсомолка» выпустила новый дайджест с полезной информацией и контактами Затеяли стройку или ремонт? Тогда проект «Путеводитель по стройке и ремонту» от «Комсомольской правды»-Ижевск» для вас. В нем вы найдете ответы на самые популярные вопросы:

- как выбрать участок для строительства?

- из чего построить дом?

- с чего начать ремонт?

- где купить все, что нужно для стройки?

А еще в «Путеводителе» мы собрали каталог проверенных компаний, которые помогут решить многие вопросы, связанные со строительством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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