Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 27 июля в Удмуртии зарегистрировали 24 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Можгинском районах, Воткинске, Можге и Сарапуле.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск — 1 056,
Воткинск — 18,
Сарапул — 65,
Можга — 254,
Глазов — 52,
Алнашский район — 127,
Балезинский район — 61,
Вавожский район — 26,
Воткинский район — 35,
Глазовский район — 21,
Граховский район — 25,
Дебёсский район — 4,
Завьяловский район — 200,
Игринский район — 30,
Камбарский район — 14,
Каракулинский район — 9,
Кезский район — 25,
Кизнерский район — 40,
Киясовский район — 1,
Красногорский район — 7,
Малопургинский район — 63,
Можгинский район — 47,
Сарапульский район — 25,
Селтинский район — 4,
Сюмсинский район — 6,
Увинский район — 25,
Шарканский район — 9,
Юкаменский район — 2,
Якшур-Бодьинский район — 14,
Ярский район — 11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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