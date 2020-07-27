2020-07-27T14:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На утро 27 июля в Удмуртии зарегистрировали 24 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Можгинском районах, Воткинске, Можге и Сарапуле.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск — 1 056,

Воткинск — 18,

Сарапул — 65,

Можга — 254,

Глазов — 52,

Алнашский район — 127,

Балезинский район — 61,

Вавожский район — 26,

Воткинский район — 35,

Глазовский район — 21,

Граховский район — 25,

Дебёсский район — 4,

Завьяловский район — 200,

Игринский район — 30,

Камбарский район — 14,

Каракулинский район — 9,

Кезский район — 25,

Кизнерский район — 40,

Киясовский район — 1,

Красногорский район — 7,

Малопургинский район — 63,

Можгинский район — 47,

Сарапульский район — 25,

Селтинский район — 4,

Сюмсинский район — 6,

Увинский район — 25,

Шарканский район — 9,

Юкаменский район — 2,

Якшур-Бодьинский район — 14,

Ярский район — 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Семь выпускников Удмуртии сдали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов
В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека
«Гулять можно практически везде»: зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал введение штрафов за выгул животных
Не справился с управлением: подросток из Удмуртии погиб, скатившись на велосипеде с холма
«Путеводитель по стройке и ремонту» в Ижевске: где найти проверенные компании
Рабочая комиссия в Удмуртии проверила сразу два участка ремонтируемых дорог
В Можгинском районе Удмуртии во время грозы сорвало крыши трех домов
Новые спектакли и оборудование: театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн на развитие
Еще 30 школ в Удмуртии станут участниками проекта «Моя школьная карта» от Датабанка
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случая заражения
Житель Удмуртии, который оскорбил полицейского, заплатит штраф
27 июля фонтан на Центральной площади Ижевска начнет работать вечером
Погода в Ижевске 27 июля: небольшие дожди и до +24 градусов
Как отпраздновали день военно-морского флота в Удмуртии?
За полгода в Удмуртии восстановили более 5 тысяч гектаров леса
Ижевчанин задержал вора-рецидивиста по горячим следам
Более 7000 малышей появились на свет в Удмуртии за полгода
«Идиот» и «Хроники Нарнии»: какие книги читают в исправительных колониях Удмуртии?
Жительница Удмуртии чуть насмерть не заколола собственного отца
44-летнюю женщину разыскивают в Ижевске
+25: новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
Пожилая ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей
В одной из школ Ижевска начался ремонт бассейна
С начала года в Удмуртии получили выплаты более 600 супружеских пар