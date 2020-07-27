Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

27 Июль 2020 2020-07-27T14:28:57+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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На утро 27 июля в Удмуртии зарегистрировали 24 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Можгинском районах, Воткинске, Можге и Сарапуле.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск — 1 056,

Воткинск — 18,

Сарапул — 65,

Можга — 254,

Глазов — 52,

Алнашский район — 127,

Балезинский район — 61,

Вавожский район — 26,

Воткинский район — 35,

Глазовский район — 21,

Граховский район — 25,

Дебёсский район — 4,

Завьяловский район — 200,

Игринский район — 30,

Камбарский район — 14,

Каракулинский район — 9,

Кезский район — 25,

Кизнерский район — 40,

Киясовский район — 1,

Красногорский район — 7,

Малопургинский район — 63,

Можгинский район — 47,

Сарапульский район — 25,

Селтинский район — 4,

Сюмсинский район — 6,

Увинский район — 25,

Шарканский район — 9,

Юкаменский район — 2,

Якшур-Бодьинский район — 14,

Ярский район — 11.

ИСТОЧНИК KP.RU