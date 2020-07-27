2020-07-27T09:17:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случая заражения

Рассказываем актуальные данные за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 27 июля в Удмуртии зарегистрировано 24 новых случая заражения и еще одна смерть от вируса. Об этом сообщается в группе оперштаба.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Можгинском районах, Воткинске, Можге и Сарапуле, - говорится в сообщении.

При этом за сутки выписали 3 человек. Состояние заболевших: 465 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии.

Всего на 27 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 303 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 725 человек выздоровели, 44 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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