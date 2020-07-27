Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 27 июля: еще одна смерть и 24 новых случая заражения

27 Июль 2020 2020-07-27T09:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро 27 июля в Удмуртии зарегистрировано 24 новых случая заражения и еще одна смерть от вируса. Об этом сообщается в группе оперштаба.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Можгинском районах, Воткинске, Можге и Сарапуле, - говорится в сообщении.

При этом за сутки выписали 3 человек. Состояние заболевших: 465 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии.

Всего на 27 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 303 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 725 человек выздоровели, 44 летальных случая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Житель Удмуртии, который оскорбил полицейского, заплатит штраф.

- Сегодня фонтан на площади Ижевска начнет работать только к вечеру.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU