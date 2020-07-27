В районе Соцгорода в Ижевске отключат горячую воду на две недели

27 Июль 2020 2020-07-27T16:02:37+03:00

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На две недели в районе Соцгорода в Ижевске отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 28 июля по 11 августа не будет воды по адресам:

- Краева 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 50;

- Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

- Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;

- К.Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69;

- Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 221а, 231, 235, 239, 239а, 249; Красногеройская 28, 28а, 30, 32;

- Ленина 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Орджоникидзе 36, 42, 52а;

- Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100;

- Пушкинская 154, 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186, 190, 192, 194а, 196, 198, 200;

- Советская 16, 18, 19, 20, 21, 21а, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;

- Удмуртская 173, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

В процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

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ИСТОЧНИК KP.RU