2020-07-27T15:26:26+03:00
Происшествия

За выходные у жителей Удмуртии похитили 2,6 млн рублей

Большинство заявлений поступило от ижевчан
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии за выходные мошенники похитили у жителей 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратились 20 жителей с сообщением о том, что у них похитили деньги под различными предлогами. Больше всего заявлений поступило от жителей Ижевска, а также Воткинска, Игринского и Кизнерского районов, - говорится в сообщении.

На данный момент по рядку фактов хищения денег возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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