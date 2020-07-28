Водитель иномарки устроил смертельную аварию и скрылся с места происшествия в Удмуртии
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел регионального управления ГИБДД.
Смертельная авария произошла в субботу, 25 июля, около 23:00. 59-летний водитель «Хонды» сбил 61-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший погиб.
Водитель же скрылся с места происшествия, однако был обнаружен сотрудниками полиции. По факту происшествия ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»