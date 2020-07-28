Водитель иномарки устроил смертельную аварию и скрылся с места происшествия в Удмуртии

28 Июль 2020 2020-07-28T06:50:31+03:00

Его личность уже установлена

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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел регионального управления ГИБДД.

Смертельная авария произошла в субботу, 25 июля, около 23:00. 59-летний водитель «Хонды» сбил 61-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший погиб.

Водитель же скрылся с места происшествия, однако был обнаружен сотрудниками полиции. По факту происшествия ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU