В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека
25 июля на 9 километре автодороги «Игра - Глазов» Игринского района Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 21-летний водитель машины «Лада Ларгус» сбил лося, от удара машина улетела в кювет, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель машины и его пассажир - 21-летний молодой человек скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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