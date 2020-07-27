В ДТП с лосем на трассе Удмуртии погибло два человека

27 Июль 2020 2020-07-27T13:32:57+03:00

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25 июля на 9 километре автодороги «Игра - Глазов» Игринского района Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 21-летний водитель машины «Лада Ларгус» сбил лося, от удара машина улетела в кювет, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель машины и его пассажир - 21-летний молодой человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU