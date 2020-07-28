2020-07-28T11:13:31+03:00
Происшествия

Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии

Над ними оформляет опеку бабушка
Анастасия Захарова
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Фото: Евгений КарасенкоФото: Евгений Карасенко
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Отец двоих детей погиб в ДТП на трассе Воткинск - Чайковский. Мать детей умерла еще несколько лет назад, поэтому сейчас они остались сиротами. Эту информацию "Комсомолке" подтвердили в пресс-службе Минсоцполитики Удмуртии.

В семье двое детей - 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Во время ДТП они находились в машине, но не пострадали, потому что были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительной версии, их отец не справился с управлением и вылетел "встречку". Он врезался сначала с «легковушкой», а потом с грузовиком. Мужчина погиб, ему было 40 лет.

Сейчас над детьми оформляет опеку бабушка по линии отца. Специалисты проверят условия проживания родственницы.

Состояние детей удовлетворительное. Во время ДТП они получили незначительные травмы. Ранее им выплачивалась пенсия по потере кормильца после смерти матери, сейчас ее увеличат. Бабушка будет получать ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Также она получит единовременную выплату в 20 тысяч рублей.

Фонд ИГГС объявлял сбор средств для помощи семье. Но, как сообщили в фонде "Комсомолке" сейчас сбор закрыт.

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- Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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