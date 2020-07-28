Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса
Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса. Об этом сообщил замминистра Никита Свирин на странице в соцсетях.
- Не секрет, что министр здравоохранения Удмуртской Республики находился на больничном по поводу новой коронавирусной инфекции. Сейчас Георгий Олегович Щербак поправился и вернулся в команду, - написал Никита Свирин.
Напомним, информация о том, что министр здравоохранения заразился коронавирусом появилась 18 июня (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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