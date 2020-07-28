2020-07-28T13:08:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 28 июля в Удмуртии зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском (д. Лудорвай) и Можгинском (д. Водзя) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 088,

Воткинск - 19,

Сарапул - 66,

Можга - 255,

Глазов - 52,

Алнашский район - 127,

Балезинский район - 61,

Вавожский район - 26,

Воткинский район - 35,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 25,

Дебёсский район - 4,

Завьяловский район - 204,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 26,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 7,

Малопургинский район - 65,

Можгинский район - 49,

Сарапульский район - 25,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 14,

Ярский район - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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