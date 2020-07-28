Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 28 июля в Удмуртии зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском (д. Лудорвай) и Можгинском (д. Водзя) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 088,
Воткинск - 19,
Сарапул - 66,
Можга - 255,
Глазов - 52,
Алнашский район - 127,
Балезинский район - 61,
Вавожский район - 26,
Воткинский район - 35,
Глазовский район - 21,
Граховский район - 25,
Дебёсский район - 4,
Завьяловский район - 204,
Игринский район - 30,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 26,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 7,
Малопургинский район - 65,
Можгинский район - 49,
Сарапульский район - 25,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 14,
Ярский район - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»