«Клиенты не захотят отказываться от цифрового образа жизни»: генеральный директор Tele2 встретился с ведущими СМИ Поволжья

28 Июль 2020 2020-07-28T16:59:43+03:00

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Как строилась работа во время пандемии коронавируса, какие сложности и какие перспективы принес телекому период вынужденной самоизоляции – об этом на онлайн-пресс-конференции рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

- Мир не будет прежним, - подчеркнул Сергей Эмдин. – После вынужденной самоизоляции пользователи не хотят отказываться от приобретенных цифровых привычек и продолжают пользоваться различными онлайн-сервисами.

Всеобщая самоизоляция спровоцировала рост трафика в сети Tele2 на 30%: с начала апреля абоненты массово перешли в онлайн-каналы и продолжают вести новый, «цифровой» образ жизни. Изменения коснулись и B2B-сегмента: спрос на продукты и сервисы, позволяющие крупному бизнесу перенастроить рабочие процессы под новую «удаленную» реальность, вырос.

Tele2 зафиксировал и серьезный рост нагрузок на оборудование. Жители мегаполисов потянулись за город. В кратчайшие сроки компания развернула строительство и модернизацию инфраструктуры в небольших населенных пунктах, где спрос на мобильные сервисы стал особенно высоким. При этом темпы строительства 4G-сети оказались даже выше «допандемийных»: сбоев на сети оператора зафиксировано не было.

- Во время пандемии нашей отрасли был нанесен довольно серьезный удар. Мы фиксировали снижение притока новых клиентов, спад в сегменте малого и среднего бизнеса, уменьшение объемов продаж в связи с временным закрытием ряда розничных точек по предписанию властей, а также падение до минимума дохода от таких услуг как международный роуминг. Более того, взрывной рост интернет-трафика не принес компании дополнительной выручки. Это связано в первую очередь с тем, что клиенты стали активнее использовать уже имеющийся у них в пакетном тарифе объем услуг. Но сейчас мы наблюдаем возвращение наших потребителей, восстановление показателей. Пока рано подводить итоги и давать прогнозы о том, какой будет наша новая реальность. Однако нет сомнений, что в ней будет место новому цифровому образу жизни, который уже сформировали для себя наши пользователи, - резюмировал Сергей Эмдин.

ИСТОЧНИК KP.RU