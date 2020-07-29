Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 29 июля в Удмуртии зарегистрировали 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 2 жителей Красногорского района (с. Красногорское, д. Мельниченки), по одному случаю зарегистрировано в Кезском (п. Кез), Алнашском, Сарапульском (д. Дулесово) районах и Воткинске.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 100,
Воткинск - 20,
Сарапул - 66,
Можга - 255,
Глазов - 52,
Алнашский район - 128,
Балезинский район - 61,
Вавожский район - 26,
Воткинский район - 35,
Глазовский район - 21,
Граховский район - 25,
Дебёсский район - 4,
Завьяловский район - 204,
Игринский район - 30,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 27,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 65,
Можгинский район - 49,
Сарапульский район - 26,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 14,
Ярский район - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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