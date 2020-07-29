Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

29 Июль 2020 2020-07-29T15:43:49+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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На утро 29 июля в Удмуртии зарегистрировали 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 2 жителей Красногорского района (с. Красногорское, д. Мельниченки), по одному случаю зарегистрировано в Кезском (п. Кез), Алнашском, Сарапульском (д. Дулесово) районах и Воткинске.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 100,

Воткинск - 20,

Сарапул - 66,

Можга - 255,

Глазов - 52,

Алнашский район - 128,

Балезинский район - 61,

Вавожский район - 26,

Воткинский район - 35,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 25,

Дебёсский район - 4,

Завьяловский район - 204,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 27,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 65,

Можгинский район - 49,

Сарапульский район - 26,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 14,

Ярский район - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU