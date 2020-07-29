Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 29 июля: 18 новых случаев заражения и 94 выздоровевших
В Удмуртии за сутки зарегистрировали 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 2 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Алнашском, Сарапульском районах и Воткинске, - говорится в сообщении.
Также за сутки выписали 94 человека. На данный момент состояние заболевших: 357 в удовлетворительном состоянии, 66 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии.
Всего на 29 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 341 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 1 859 человек выздоровели, 46 летальных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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