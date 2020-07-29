Ижевчаина осудили за то, что он разбавлял бензин, которым заправляли машины МВД

29 Июль 2020 2020-07-29T16:51:38+03:00

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В Ижевске осудили 54-летнего местного жителя, который разбавлял бензин, которым заправляли машины МВД, чем нанес существенный ущерб ведомству. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что владелец автозаправок на основании договора, который он заключил с МВД по Удмуртии, принимал на хранение бензин и в дальнейшем реализовывал его через свои станции. В период с сентября 2018 года по февраль 2019 года мужчина разбавлял полученный бензин, после чего заправлял служебные машины ведомства. В результате был причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего, допрошены свидетели, изъята финансовая документация. Объем уголовного дела составил 40 томов. Обвиняемый признал свою вину только после предъявленных следствием доказательств и возместил ущерб МВД.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU