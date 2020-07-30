2020-07-30T06:58:14+03:00
Общество

«Этот участок был ужасный»: на улице Советская в Ижевске продолжается ремонт

Журналист «Комсомолки» узнал, когда завершатся работы
МИХАЙЛОВА Анастасия
Поделиться:
Фото: Михайлова АнастасияФото: Михайлова Анастасия
Изменить размер текста:

23 июля техника вышла на самый проблемный участок дороги в Ижевске – улицу Советскую. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ее планируют отремонтировать полностью от Карлутской Набережной до улицы Свердлова. Журналист «Комсомолки» побывал на участке и узнал, когда завершатся работы.

- Этот участок был ужасный. Много выбоин, основания не было. Здесь мы полностью заменим дорожную одежду. Устроим подстилающий слой из ПГС, потом основание из щебня и два слоя асфальтобетона, - отметил Александр Завьялов, директор ООО «РДК».

Специалисты проводят ремонт, не создавая неудобства водителям – основные работы на улице проходят ночью. При этом качество ремонта проверяется ежедневно.

- Пока по качеству дорог на Советской претензий нет, работы ведутся без нарушений. На других улицах находим. Тогда подрядчику выдается предписание на устранение дефектов. И он ремонтирует за свой счет. Потом мы еще раз проверяем, и если все хорошо после переделки, то объект принимается, - рассказала Ирина Шкляр, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

На данный момент участок готов на 78%, все работы планируют завершить к концу августа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о погоде на день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За полгода в Удмуртии возбуждено 12 уголовных дел, связанных с дачей взяток сотрудникам ГИБДД
«Этот участок был ужасный»: на улице Советская в Ижевске продолжается ремонт
Погода в Ижевске 30 июля: кратковременные дожди, грозы и до +29
В среднем цена на набор первоклассника в России увеличилась на 55%
На реке Чепца в Удмуртии 29 июля добровольцы спасли мужчину
Ижевчаина осудили за то, что он разбавлял бензин, которым заправляли машины МВД
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Житель Удмуртии выиграл в одной из номинации фотоконкурса «Самая красивая страна»
С 30 июля еще несколько домов в Ижевске останутся без горячей воды
78-летний житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына
«Сейчас в Ижевске реализуется проект по безопасности дошкольников»: глава города Олег Бекмеметьев рассказал, сколько фонарей установили на территории детских садов
Мотоциклист в Удмуртии сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
Две площадки для выгула собак построят в Ижевске в 2020 году
Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту обнаружения тела мужчины в реке