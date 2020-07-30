«Этот участок был ужасный»: на улице Советская в Ижевске продолжается ремонт

30 Июль 2020 2020-07-30T06:58:14+03:00

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23 июля техника вышла на самый проблемный участок дороги в Ижевске – улицу Советскую. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ее планируют отремонтировать полностью от Карлутской Набережной до улицы Свердлова. Журналист «Комсомолки» побывал на участке и узнал, когда завершатся работы.

- Этот участок был ужасный. Много выбоин, основания не было. Здесь мы полностью заменим дорожную одежду. Устроим подстилающий слой из ПГС, потом основание из щебня и два слоя асфальтобетона, - отметил Александр Завьялов, директор ООО «РДК».

Специалисты проводят ремонт, не создавая неудобства водителям – основные работы на улице проходят ночью. При этом качество ремонта проверяется ежедневно.

- Пока по качеству дорог на Советской претензий нет, работы ведутся без нарушений. На других улицах находим. Тогда подрядчику выдается предписание на устранение дефектов. И он ремонтирует за свой счет. Потом мы еще раз проверяем, и если все хорошо после переделки, то объект принимается, - рассказала Ирина Шкляр, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

На данный момент участок готов на 78%, все работы планируют завершить к концу августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU