Погода в Ижевске 30 июля: кратковременные дожди, грозы и до +29

30 Июль 2020 2020-07-30T06:31:26+03:00

Рассказываем о погоде на день

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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 30 июля. Рабочая неделя подходит к концу, и доделывать дела все сложнее, пока вы настраиваетесь на день, «Комсомолка» расскажет о погоде.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха прогреется до +27…+29 градусов, ночью +15…+17 градусов. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, при грозе усиление ветра до 12-14 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, днем будет +25…+28 градусов, пасмурно, ночью +17…+20 градусов, небольшой дождь.

Желаем вам хорошего дня!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На реке Чепца в Удмуртии 29 июля добровольцы спасли мужчину.

- Ижевчаина осудили за то, что он разбавлял бензин, которым заправляли машины МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU