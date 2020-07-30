2020-07-30T08:08:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июля: 19 новых случаев заражения и еще одна смерть

Рассказываем актуальные данные за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 30 июля зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, по 2 случая зарегистрировано в Можге и Дебесском районе, по одному случаю — в Воткинске и Малопургинском районе, - говорится в сообщении.

За сутки 39 человек выписали, а также новый летальный случай – женщине было 77 лет.

Всего на 30 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 360 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1898 человек выздоровели, 47 летальных случаев. Состояние заболевших: 334 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 24 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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