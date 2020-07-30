2020-07-30T13:28:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 30 июля в Удмуртии зарегистрировали 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района (с. Октябрьский, с. Вараксино, с. Ягул, д. Пычанки, д. Старые Кены), по 2 случая зарегистрировано в Можге и Дебесском районе (с. Дебесы), по одному случаю — в Воткинске и Малопургинском районе (д. Бобья-Уча).

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 108,

Воткинск - 21,

Сарапул - 66,

Можга - 257,

Глазов - 52,

Алнашский район - 128,

Балезинский район - 61,

Вавожский район - 26,

Воткинский район - 35,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 25,

Дебёсский район - 6,

Завьяловский район - 209,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 27,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 66,

Можгинский район - 49,

Сарапульский район - 26,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 14,

Ярский район - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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