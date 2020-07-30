Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 30 июля в Удмуртии зарегистрировали 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района (с. Октябрьский, с. Вараксино, с. Ягул, д. Пычанки, д. Старые Кены), по 2 случая зарегистрировано в Можге и Дебесском районе (с. Дебесы), по одному случаю — в Воткинске и Малопургинском районе (д. Бобья-Уча).
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 108,
Воткинск - 21,
Сарапул - 66,
Можга - 257,
Глазов - 52,
Алнашский район - 128,
Балезинский район - 61,
Вавожский район - 26,
Воткинский район - 35,
Глазовский район - 21,
Граховский район - 25,
Дебёсский район - 6,
Завьяловский район - 209,
Игринский район - 30,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 27,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 66,
Можгинский район - 49,
Сарапульский район - 26,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 14,
Ярский район - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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