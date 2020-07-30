Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2

30 Июль 2020 2020-07-30T15:40:10+03:00

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Tele2 завоевала восемь наград престижной премии Effie Awards Russia*, которая вручается за достижения в области маркетинга и рекламы в России. Наградами высшего достоинства члены жюри отметили платформу «Другие правила», первый в мире маркет гигабайтов и минут.

Лучшим проектом в номинации «Бизнес-вызовы. Устойчивый успех» эксперты назвали коммуникационную платформу «Другие правила». За 3,5 года она стала основой философии Tele2 и определила подход компании к ведению бизнеса. Этой идее подчиняется всё – от разработки тарифов до визуальной айдентики бренда. Оператор играет по другим правилам с начала 2017 года и регулярно запускает инновационные продукты. Первыми из них стали перенос остатков пакета на следующий месяц и обмен минут на гигабайты. Впоследствии эти продукты стали драйверами для всего телеком-рынка и были скопированы другими игроками, а Tele2 признали настоящим трендсеттером индустрии.

В 2019 году Tele2 дала своим абонентам возможность продавать и покупать минуты и гигабайты, запустив платформу «Маркет Tele2». За это революционное для рынка решение члены жюри Effie Awards Russia присудили Tele2 первое место в номинации «Запуск нового продукта или услуги». Интересно, что проект «Wi-Fi* в метро: реклама Tele2 против рекламы» взял второе золото в этой же номинации. Оператор дал возможность новым абонентам тарифа «Везде онлайн» пользоваться WiFi в подземке без рекламы до конца 2019 года.

Также наградами разного достоинства отметили другие проекты: TikTok*-челлендж Tele2 «Честный контент» и экологическую инициативу оператора «Переплавка». В ее рамках Tele2 не только объяснила важность переработки старых мобильных телефонов, но и открыла 69 пунктов приема аппаратов в 11 городах России.

Инициатива Tele2 в TikTok «Честный контент» стала одной из лучших в номинации «Кампания с эффективным использованием SMM». Следуя принципам честности, оператор запустил челлендж «Покажи, что за кадром с Tele2». Компания начала с себя и показала, что происходит за кадром рекламных роликов. Идею сразу подхватили пользователи социальной сети и сняли около 3500 видео.

*Еффи Авардс Раша, Вай-Фай, ТикТок

ИСТОЧНИК KP.RU