Специалисты Роспотребнадзора по Удмуртии рассказали, как правильно выбирать арбуз и дыню

Фото: Амир Закиров

В управлении Роспотребнадзора по Удмуртии рассказали, как правильно выбрать арбуз и дыню. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, важно выбирать торговую точку, где жители собираются покупать арбуз или дыню. Лучше всего их покупать в стационарных предприятиях торговли, рынках и ярмарках. Не стоит покупать овощи и фрукты вдоль дорог и в местах несанкционированной торговли. У торгового объекта обязательно должны быть сопроводительные документы.

Лучше не покупать арбуз или дыню с надрезами и не просить продавца делать надрезы, есть большая вероятность создать условия для размножения бактерий.

Перед употреблением обязательно нужно мыть поверхность арбуза (дыни) и по возможности обдать кипятком с целью профилактики инфекций.

Также специалисты советуют не оставлять арбуз на следующий день, а если он все-таки остался не допускать контакты с сырыми продуктами (яйцом, мясом, птицей).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Внимание! Ночью с 30 на 31 июля в Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра.