Ночью с 30 на 31 июля в Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра
В Удмуртии ночью с 30 на 31 июля и днем 31 июля ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
- Днем усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, - говорится в сообщении.
По данным сервиса Яндекс погода, днем 31 июля, в пятницу, ожидается +22 градуса, небольшой дождь, ночью +13…+15 градусов, облачно с прояснениями.
Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, водителям соблюдать безопасную дистанцию и быть внимательными на дорогах, автовладельцам выбирать места парковки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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