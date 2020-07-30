2020-07-30T14:38:50+03:00
Общество

Ночью с 30 на 31 июля в Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра

Порывы ветра могут достигать 20 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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В Удмуртии ночью с 30 на 31 июля и днем 31 июля ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- Днем усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 31 июля, в пятницу, ожидается +22 градуса, небольшой дождь, ночью +13…+15 градусов, облачно с прояснениями.

Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, водителям соблюдать безопасную дистанцию и быть внимательными на дорогах, автовладельцам выбирать места парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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