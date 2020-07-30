Сотрудники ГИБДД по Удмуртии предложили устанавливать в автобусах камеры

30 Июль 2020 2020-07-30T17:14:50+03:00

Только за 2019 год зарегистрировано 35 ДТП по вине водителей автобуса

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Сотрудники ГИБДД по Удмуртии предложили устанавливать в автобусах видеокамеры. Об этом сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Александр Мельников в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

ГИБДД рассказали, почему выступают за установку видеокамер в общественном транспорте 00:00 00:00

- Видео с этих камер будет использоваться как доказательства при ДТП. Бывают случаи, когда общественный транспорт подрезают машины. Помимо этого камеры еще будут фиксировать обстановку в салоне автобуса. Я так думаю, видеозаписи будут аккумулироваться на самом автопредприятии и в дальнейшем будут использоваться при спорных вопросах, - рассказал Александр Мельников.

Также он напомнил, что за 2019 год в Удмуртии произошло 35 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, где пострадал 81 участник движения.

Сроки появления камер Александр Мельников не обозначил, но отметил, что вопрос уже рассматривается.

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ИСТОЧНИК KP.RU