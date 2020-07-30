Сотрудники ГИБДД по Удмуртии предложили устанавливать в автобусах камеры
Сотрудники ГИБДД по Удмуртии предложили устанавливать в автобусах видеокамеры. Об этом сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Александр Мельников в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
ГИБДД рассказали, почему выступают за установку видеокамер в общественном транспорте
- Видео с этих камер будет использоваться как доказательства при ДТП. Бывают случаи, когда общественный транспорт подрезают машины. Помимо этого камеры еще будут фиксировать обстановку в салоне автобуса. Я так думаю, видеозаписи будут аккумулироваться на самом автопредприятии и в дальнейшем будут использоваться при спорных вопросах, - рассказал Александр Мельников.
Также он напомнил, что за 2019 год в Удмуртии произошло 35 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, где пострадал 81 участник движения.
Сроки появления камер Александр Мельников не обозначил, но отметил, что вопрос уже рассматривается.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Испанский журналист Алекс Бустос приехал в Удмуртию, чтобы написать для своих соотечественников материал о вымирающих культурах России. С чем он познакомился в нашей республике и почему путешествует по России, Алекс рассказал "Комсомолке".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»