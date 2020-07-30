Испанский журналист расскажет об Удмуртии в проекте Desde Rusia

30 Июль 2020 2020-07-30T16:48:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Испанский журналист Алекс Бустос приехал в Удмуртию, чтобы написать для своих соотечественников материал о вымирающих культурах России. С чем он познакомился в нашей республике и почему путешествует по России, Алекс рассказал "Комсомолке".

Пишет о вымирающих культурах России

Алекс всегда хотел работать журналистом за пределами Испании.

— Россия больше всего схожа со странами Европы в отличие от Китая или Саудовской Аравии, но в то же время отличается от Испании (не как Италия, например), — поясняет свой выбор молодой человек.

Если во времена СССР, наша страна часто упоминалась в новостной повестке Испании, то сейчас России там практически нет. Но Бустос собирается это исправить. Уже готовится к публикации его статья о вымирающих культурах России, Удмуртия вошла в список.

— Мне нравится открывать и изучать новые культуры. И я хочу поделиться этим опытом с другими. Многие иностранцы посещают Москву и Питер и думают, что они знают Россию. А побывав в таких местах, как Калмыкия и Удмуртия, я заявляю — это неправда.

Фото: Максим Блинов

Сходил на рыбалку и в иконописную мастерскую

Чтобы познакомиться с Удмуртией, он вбил в поисковик название региона… И вышел на ижевчанина Андрея Перевозчикова. Взял у него интервью по «скайпу» и договорился встретиться лично, как только откроют границы.

Перед приездом в Удмуртию, испанец изучал сайты с наводками для туристов и не нашёл ни одной интересной достопримечательности. Но Андрей и еще один ижевчанин — историк Максим Блинов доказали Алексу обратное — настоящие достопримечательности не входят ни в один из опубликованных списков

В результате они провели гостю экскурсию по бульвару Гоголя, показали испанские следы в центре столицы и познакомили с настоящей удмуртской природой. Алекс здесь, кстати, впервые отправился на рыбалку.

Экскурсоводы единогласно говорят, что программу для гостя не готовили, так как молодой человек приехал просто познакомиться и пообщаться. Но у него возникло желание посмотреть на настоящую удмуртскую деревню. Поэтому компания отправилась в деревню Люлли, где журналисту показали горную реку, познакомили с иконописцем и провели в настоящую мастерскую художника.

Опыт культурного обмена был полезен не только для Алекса, но и для экскурсоводов.

— Было интересно наблюдать за его реакцией на то, как протекает жизнь в нашем городе. Наш взгляд уже замылен, а прогулявшись с Алексом и посмотрев его глазами на те же объекты, что проходили много раз, решили — будем делать акцент на других вещах, — делится Андрей Перевозчиков.

Досье "КП"

Бустос пишет о народах России для каталонских и испанских изданий. Помимо этого, ведет свой авторский фотопроект Desde Rusia («Это Россия», — Прим. ред.).

В своих фотографиях он фиксирует яркие особенности той или иной местности: мусульманин во время молитвы, буддистский храм в Калмыкии, новостройки в Химках, монумент партизанам в метро.

На своей странице он говорит, что главная цель проекта — показать, чем живут и что происходит в России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Кто-то в Сочи, а кто-то – на сплав: как ижевчане проводят лето 2020 года?

Фонтан с эффектом тумана, новые садики и 50-метровый бассейн: как изменится Ижевск к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU