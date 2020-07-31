2020-07-31T06:34:37+03:00
Общество

На четырех улицах Ижевска приостановят движение автомобилей

Это связано с проведением соревнований по велоспорту
Анастасия Волкова
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Фото: пресс-служба администрации Ижевска.Фото: пресс-служба администрации Ижевска.
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Сегодня, 31 июля, в Ижевске приостановят движение автомобилистов на четырех улицах. Это связано с проведением соревнований по велоспорту, рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, движение будет закрыто с 17:00 до 21:30 по центральному квадрату столицы Удмуртии:

- ул. Пушкинская от Лихвинцева до Наговицына;

- ул. Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;

- ул. Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева;

- ул. Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской.

При этом общественного транспорта эти ограничения не коснутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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