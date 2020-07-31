На четырех улицах Ижевска приостановят движение автомобилей
Сегодня, 31 июля, в Ижевске приостановят движение автомобилистов на четырех улицах. Это связано с проведением соревнований по велоспорту, рассказали в пресс-службе администрации города.
Так, движение будет закрыто с 17:00 до 21:30 по центральному квадрату столицы Удмуртии:
- ул. Пушкинская от Лихвинцева до Наговицына;
- ул. Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;
- ул. Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева;
- ул. Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской.
При этом общественного транспорта эти ограничения не коснутся.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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