На четырех улицах Ижевска приостановят движение автомобилей

31 Июль 2020 2020-07-31T06:34:37+03:00

Это связано с проведением соревнований по велоспорту

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Сегодня, 31 июля, в Ижевске приостановят движение автомобилистов на четырех улицах. Это связано с проведением соревнований по велоспорту, рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, движение будет закрыто с 17:00 до 21:30 по центральному квадрату столицы Удмуртии:

- ул. Пушкинская от Лихвинцева до Наговицына;

- ул. Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;

- ул. Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева;

- ул. Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской.

При этом общественного транспорта эти ограничения не коснутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU