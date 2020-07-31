2020-07-31T09:04:15+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ижевска отдала мошеннику 430 тысяч рублей за БАДы

Чтобы собрать эти деньги, она взяла кредиты
Инга Коган
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Фото: xakac.infoФото: xakac.info
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64-летняя ижевчанка обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли почти 430 000 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Ижевску сообщили, что женщине позвонил мужчина и представился работником прокуратуры Москвы. Он рассказал, что женщине положена денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки (БАДы). Для получения выплаты необходимо застраховать ее, оплатить услугу доставки и прочие услуги.

- Женщина оформила несколько кредитов в банках и попросила деньги в долг у знакомой. Полученные деньги перевела на названные ей счета. О случившемся стало известно сыну потерпевшей, и он посоветовал ей обратиться в полицию. Всего пенсионерка перевела мошеннику 427 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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