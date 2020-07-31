2020-07-31T15:36:29+03:00
Общество

Сотовая связь «Ростелекома» – деревням и селам Удмуртии

Телеком-оператор приступил к строительству базовых станций в малонаселенных пунктах
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«Ростелеком» приступил к строительству базовых сотовых станций в малонаселенных пунктах Удмуртской Республики. Более пяти тысяч жителей региона получат доступ к мобильной связи оператора и скоростному интернету. Заказчиком проекта выступает региональное министерство информатизации и связи.

До конца года компания построит девять базовых станций в деревнях Котловка, Лолошур-Возжи, Нижний Армязь, Ныргында, Петропавлово, Узей-Тукля и Порозово, а также в селах Первомайский и Новый Мултан. Проект охватит пять районов республики: Граховский, Камбарский, Каракулинский, Киясовский, Увинский и Шарканский.

Для доставки сигнала связи стандарта 2G и 4G будут использованы оптические линии «Ростелекома», в том числе построенные по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

- Строительство станций в девяти деревнях – первый этап работ. Проект будет развиваться, поскольку в республике есть множество сёл и деревень, в которых отсутствует интернет и мобильная связь. Базовые станции «Ростелекома» смогут обеспечить стабильную зону покрытия на всей территории поселений, - прокомментировал Виталий Васильев, заместитель директора – технический директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

- Базовые станции «Ростелекома» отроют жителям сёл и деревень доступ к скоростному интернету и голосовой связи. Граждане со своих смартфонов смогут пользоваться порталом госуслуг, электронной почтой, общаться в соцсетях, звонить в экстренные службы и получать СМС-оповещения от профильных ведомств, например, от МЧС, - добавил Михаил Фоминов, заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики.

Сельчанам станет легко звонить друзьям и родственникам в любое удобное время, смотреть видео онлайн, общаться в соцсетях и пользоваться электронной почтой со своих мобильных устройств.

Информация от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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