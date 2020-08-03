2020-08-03T09:49:34+03:00
Общество

За выходные в лесах Удмуртии потерялись семь человек

Чаще всего теряются пожилые люди, которые не рассчитывают свои силы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии за выходные в лесах потерялись семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- За 1 августа поступило два сообщения о потерявшихся. В Якшур-Бодьинском районе пропало три человека – в первом случае это двое мужчин 41 и 49 лет, во втором – 74-летний пенсионер. Все мужчины были найдены. За 2 августа поступило также два сообщения о потерявшихся в Якшур-Бодьинском районе. Группа из трех человек ушла за грибами, но обратно не смогла найти дорогу, после 5 часов, проведенных в лесу, они вышли на звуки громкоговорителя спасателей. В этот же день потерялся 68-летний пенсионер, днем он ушел за грибами, но так и не вернулся. Около 20:00 его нашли, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чаще всего теряются пенсионеры, которые переоценивают свои силы. В дороге им становится плохо, и они начинают плохо ориентироваться.

В случае, если вы потерялись, нужно оставаться на месте и звонить в службу 112, а также по возможности не тратить зарядку на телефоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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