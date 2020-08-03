28-летнего жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 19-летней знакомой
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в изнасиловании 19-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, в ночь в 29 на 30 июля пьяный обвиняемый приехал в Сарапул к 19-летней знакомой, позже молодые люди выехали в Ижевск. Они вышли из машины возле микрорайона Люлли, где злоумышленник высказал в адрес девушки угрозу убийством, избил и изнасиловал, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза. Мужчина задержан, он находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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