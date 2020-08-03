2020-08-03T12:50:13+03:00
Общество

В одном из городов Удмуртии сбили косулю

Видео сняли очевидцы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/ka_tya18Фото: instagram.com/ka_tya18
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В Глазове (Удмуртия) очевидцы сняли лежащую посередине двора сбитую косулю. Видео было опубликовано в «Инстаграм».

- Услышала непонятные звуки, вышла на балкон, а тут такое… Центр Глазова, сбили лосенка, - говорит девушка на видео.

Позже она уточнила, что это был не лосенок, а косуля, откуда она взялась в центре города неизвестно. Также она сообщила, что на дороге остановились другие очевидцы и решили помочь животному.

Следующее видео, которая опубликовала девушка – это объяснение, почему она обвинила таксиста, в том, что он сбил животное.

- Я сказала только то, что услышала – резкое торможение машины и крик женщины. Таксист, который попал в кадр написал мне, что ехал за косулей, она бежала, ударилась головой об забор, упала и сломала ногу, - написала девушка.

Фото: instagram.com/ka_tya18

Фото: instagram.com/ka_tya18

Что стало с животным, и кто все-таки виноват пока остается загадкой.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Молодой человек утонул на пруду в Ижевске.

В центре Глазова (Удмуртия) сбили косулю, 2 августа 2020.Видео: https://instagram.com/ka_tya18

ИСТОЧНИК KP.RU

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