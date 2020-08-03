20-летний ижевчанин утонул на пруду

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:53:47+03:00

Водолазы обнаружили его тело только через сутки

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В Ижевске на пруду в микрорайоне Нагорный утонул 20-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы столицы Удмуртии.

- 31 июля поступило сообщение от очевидцев, что в пруду утонул молодой человек. Он решил переплыть пруд, но не доплыв до берега 15-20 метров, скрылся из вида. После сообщения была собрана группе водолазов, были проведены поиски, - говорится в сообщении.

31 июля водолазы так и не смогли найти молодого человека, 1 августа поиски продолжились. Тело было поднято около 17:00. Жителей просят быть внимательными и аккуратными при купании в различных водоемах.

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ИСТОЧНИК KP.RU