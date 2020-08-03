2020-08-03T16:45:15+03:00
Общество

Общественник предложил ввести уголовную ответственность за блокировку пожарных выходов

На данный момент за блокировки дверей предусмотрена только административная ответственность
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку пожарных выходов. Об этом сообщает RT на русском.

- На данный момент в отношении правонарушителей, которые блокируют доступ к эвакуационным лестницам и устанавливают замки на дверях пожарных выходов, предусмотрена административная ответственность. Просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности, так как эти действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, - говорится в тексте обращения.

При этом эксперт-юрист Алексей Гаврише отметил, что на данный момент за нарушение гражданин должен заплатить штраф, и убрать замки или перегородки, а к уголовной ответственности лицо может быть привлечено только в случаях, когда был причинён вред здоровью человека или наступила смерть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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