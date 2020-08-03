2020-08-03T16:16:54+03:00
Происшествия

66-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в садовом домике

На данный момент проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара, в котором погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 1 августа в одном из садовых домиков на СНТ «Луч» произошел пожар. Установлено, что погибший мужчина – житель Воткинска, постоянно жил в своем садовом домике и выпивал. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с электроприборами, - сообщает пресс-служба.

Ранее в домике уже случались возгорания из-за того, что мужчина забывал выключат электроплиту. Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются соседи погибшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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