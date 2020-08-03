3 Авг. 2020 2020-08-03T17:14:10+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали 43 сотрудника фирм по ремонту пластиковых окон. Они подозреваются в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, преступную деятельность осуществляли фирмы ООО «Добрый мастер», ИП Моряшов И.А. – фирма «Экофемстер», ИП Степанов Ю.К., ИП Агеев Е.Р. – ООО «Континенталь», ООО «Артек». Они якобы оказывали бесплатные услуги по профилактике и ремонту пластиковых окон. В фирмах работали так называемые «колл-ценрты», с помощью которых предлагались услуги. Когда граждане соглашались, к ним приезжали мастера с заранее подготовленным планом по навязыванию услуг. Цены на услуги, естественно были завышены, - говорится в сообщении.

В основном жертвами злоумышленников становились пенсионеры и лица с ограниченными возможностями.

На данный момент по установленным фактам уже возбуждены уголовные дела. МВД по Удмуртии обращается к гражданам: если вы узнали кого-либо из указанных лиц, если вы заключали договоры с фирмами, перечисленными выше, обратитесь в полицию по тел. (3412) 419-852, 8-982-993-00-09, 8-912-458-79-79.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/794132" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала 43 сотрудника фирм по ремонту пластиковых окон в Удмуртии.Видео: МВД по Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU