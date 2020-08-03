2020-08-03T14:39:25+03:00
Общество

3 августа стартовала экспедиция по родникам Удмуртии

«Комсомолка» проверяет источники по заявкам читателей
ЗАГРЕБИНА Диана
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Фото: АрхивФото: Архив
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3 августа «Комсомолка» отправилась в экспедицию по родникам республики. В течение следующих нескольких дней наши журналисты возьмут пробы из источников и передадут их на проверку в лабораторию.

Напомним, что проект «Родники Удмуртии» проводится «Комсомолкой» уже в третий раз. За несколько недель мы собрали более 100 заявок, отобрали самые популярные и, наконец, выдвинулась в путь. Журналистам предстоит целых 5 дней экспедиции по родникам Удмуртии.

В первый день, исследуем родники по Сарапульскому направлению.

Кстати, помогут нам в этом наши партнеры - быстрое и комфортное передвижение обеспечивает официальный дилер Автоцентра «ГАЗ», тару для проб предоставит фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан», а экспертизу воды проведет АУ «Управление Минприроды УР».

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- Воду из каждого родника мы отвезли в лабораторию Минприроды. Каждую пробу оценивали по шести показателям: бор, железо, жесткость, водородный показатель, фторид-ион и сухой остаток.

- 7 ярких фото с прошедших экспедиций «Комсомолки» по родникам Удмуртии - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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