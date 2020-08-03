3 августа стартовала экспедиция по родникам Удмуртии
3 августа «Комсомолка» отправилась в экспедицию по родникам республики. В течение следующих нескольких дней наши журналисты возьмут пробы из источников и передадут их на проверку в лабораторию.
Напомним, что проект «Родники Удмуртии» проводится «Комсомолкой» уже в третий раз. За несколько недель мы собрали более 100 заявок, отобрали самые популярные и, наконец, выдвинулась в путь. Журналистам предстоит целых 5 дней экспедиции по родникам Удмуртии.
В первый день, исследуем родники по Сарапульскому направлению.
Кстати, помогут нам в этом наши партнеры - быстрое и комфортное передвижение обеспечивает официальный дилер Автоцентра «ГАЗ», тару для проб предоставит фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан», а экспертизу воды проведет АУ «Управление Минприроды УР».
На правах рекламы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воду из каждого родника мы отвезли в лабораторию Минприроды. Каждую пробу оценивали по шести показателям: бор, железо, жесткость, водородный показатель, фторид-ион и сухой остаток.
- 7 ярких фото с прошедших экспедиций «Комсомолки» по родникам Удмуртии - 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»