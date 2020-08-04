Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр
Жители Удмуртии выбрали имя талисману XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр, которые пройдут в селе Красногорское с 12 по 15 августа. Об этом сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте».
Имя выбиралось при помощи голосования в течение трех недель. Накануне, 3 августа организаторы подвели итоги.
- Ура! Наконец-то мы определились с именем нашего талисмана. Просим любить и жаловать - лосенок Красногорик! Имя выбрали вы сами - большинством голосов. А это 1689 (28%) голосов из 6086 проголосовавших, - говорится в сообщении.
По словам организаторов, автором плюшевого лосенка, послужившего прототипом талисмана, и выбранного имени является один и тот же человек – учительница технологии Барановской школы и педагог дополнительного образования Красногорского Центра детского творчества.
Деревянные лосята-спортсмены украсили облик нового стадиона в с. Красногорское. Фото: vk.com/igry_ksanogorskoeur
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ИСТОЧНИК KP.RU
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