2020-08-04T07:21:15+03:00
Общество

Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр

Имя выбиралось при помощи голосования
Инга Коган
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vk.com/igry_ksanogorskoeurvk.com/igry_ksanogorskoeur
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Жители Удмуртии выбрали имя талисману XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр, которые пройдут в селе Красногорское с 12 по 15 августа. Об этом сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте».

Имя выбиралось при помощи голосования в течение трех недель. Накануне, 3 августа организаторы подвели итоги.

- Ура! Наконец-то мы определились с именем нашего талисмана. Просим любить и жаловать - лосенок Красногорик! Имя выбрали вы сами - большинством голосов. А это 1689 (28%) голосов из 6086 проголосовавших, - говорится в сообщении.

По словам организаторов, автором плюшевого лосенка, послужившего прототипом талисмана, и выбранного имени является один и тот же человек – учительница технологии Барановской школы и педагог дополнительного образования Красногорского Центра детского творчества.

Деревянные лосята-спортсмены украсили облик нового стадиона в с. Красногорское. Фото: vk.com/igry_ksanogorskoeur

Деревянные лосята-спортсмены украсили облик нового стадиона в с. Красногорское. Фото: vk.com/igry_ksanogorskoeur

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ИСТОЧНИК KP.RU

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