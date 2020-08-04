2020-08-04T10:20:48+03:00
Происшествия

3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти

Следователи задержали двоих подозреваемых
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении ранее судимых 25-летнего и 33-летнего местных жителей. Их обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 3 августа в лесополосе у села Кама в Камбарском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия следователи нашли следы волочения, которые привели к дому, где стояла тележка со следами крови и тщательно замытые следы. Так удалось установить личности злоумышленников, их задержали в тот же день. По данным следствия, с 1 по 3 августа трое мужчин выпивали. Позже между ними произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили третьего, - говорится в сообщении.

В результате полученных травм потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление злоумышленники, подозреваемые ночью вывезли тело погибшего на тележке в лес.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, назначены экспертизы. Следователем готовятся в суд ходатайства об избрании в отношении обоих подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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