Ижевчанка оплатила долг после того, как приставы забрали у нее «Лексус»
Ижевчанка оплатила долги за штрафы и налоги после того, как судебные приставы забрали у нее машину «Лексус». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Женщина была должна 232 тысячи рублей, в рамках исполнительного производства было установлено, что у нее в собственности есть машина «Лексус». Судебный пристав арестовал машину и отправил на спецстоянку. Должница оплатила все счета в течение трех дней, - говорится в сообщении.
После оплаты долга владелице была возвращена машина, все запреты, аресты и ограничения сняты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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