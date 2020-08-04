2020-08-04T09:53:21+03:00
Общество

Ижевчанка оплатила долг после того, как приставы забрали у нее «Лексус»

Она не оплачивала штрафы и налоги, а также задолжала юрлицу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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Ижевчанка оплатила долги за штрафы и налоги после того, как судебные приставы забрали у нее машину «Лексус». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Женщина была должна 232 тысячи рублей, в рамках исполнительного производства было установлено, что у нее в собственности есть машина «Лексус». Судебный пристав арестовал машину и отправил на спецстоянку. Должница оплатила все счета в течение трех дней, - говорится в сообщении.

После оплаты долга владелице была возвращена машина, все запреты, аресты и ограничения сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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