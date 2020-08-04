Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:02:02+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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На утро 4 августа в Удмуртии зарегистрировали 22 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района (с. Нынек), по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Завьяловском (с. Завьялово), Дебесском (с. Дебесы), Кезском (пос. Кез), Якшур-Бодьинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 176,

Воткинск - 24,

Сарапул - 67,

Можга - 263,

Глазов - 53,

Алнашский район - 131,

Балезинский район - 61,

Вавожский район - 27,

Воткинский район - 37,

Глазовский район - 21,

Граховский район - 26,

Дебёсский район - 7,

Завьяловский район - 216,

Игринский район - 30,

Камбарский район - 14,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 29,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 9,

Малопургинский район - 67,

Можгинский район - 52,

Сарапульский район - 27,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 6,

Увинский район - 25,

Шарканский район - 9,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 16,

Ярский район - 11.

ИСТОЧНИК KP.RU