Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 4 августа в Удмуртии зарегистрировали 22 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.
Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района (с. Нынек), по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Завьяловском (с. Завьялово), Дебесском (с. Дебесы), Кезском (пос. Кез), Якшур-Бодьинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 176,
Воткинск - 24,
Сарапул - 67,
Можга - 263,
Глазов - 53,
Алнашский район - 131,
Балезинский район - 61,
Вавожский район - 27,
Воткинский район - 37,
Глазовский район - 21,
Граховский район - 26,
Дебёсский район - 7,
Завьяловский район - 216,
Игринский район - 30,
Камбарский район - 14,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 29,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 9,
Малопургинский район - 67,
Можгинский район - 52,
Сарапульский район - 27,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 6,
Увинский район - 25,
Шарканский район - 9,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 16,
Ярский район - 11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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