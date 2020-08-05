2020-08-05T09:51:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 5 августа: 29 новых случаев заражения и 3 смерти от вируса

Рассказываем актуальные данные за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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На утро 5 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом, при этом за сутки скончались еще три человека - женщинам было 92 года, 66 и 59 лет. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге и Сарапульском районе, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 291 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 22 в тяжелом состоянии.

Всего на 5 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 492 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 056 человек выздоровели, 54 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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