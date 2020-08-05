Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 5 августа: 29 новых случаев заражения и 3 смерти от вируса

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:51:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро 5 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом, при этом за сутки скончались еще три человека - женщинам было 92 года, 66 и 59 лет. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге и Сарапульском районе, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 291 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 22 в тяжелом состоянии.

Всего на 5 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 492 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 056 человек выздоровели, 54 летальных случая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как в Удмуртии выполняются новые законы о содержании домашних животных и наливайках 00:00 00:00

- Таксист обманул 68-летнюю бабушку и похитил у нее кругленькую сумму. Предлоги для того, чтобы брать деньги у пенсионерки были не хитрые.

- Тело мужчины достали из пруда в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU