Ижевчанин похитил почти 150 тысяч рублей у 68-летней бабушки

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:07:40+03:00

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

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В Ижевске задержали таксиста, подозреваемого в мошенничестве в отношении 68-летней бабушки.

- Потерпевшая познакомилась с подозреваемым в мае 2019 года, когда возвращалась домой на такси. Она разговорилась с водителем и рассказала, что на участке планирует построить баню, - сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Водитель предложил помощь своего знакомого, который якобы занимается строительством. И попросил у бабушки «предоплату». Но на этом не остановился. Он просил у женщины деньги в долг на лечение тяжелобольной родственницы, а после на ее похороны. Всего потерпевшая передала злоумышленнику почти 150 000 рублей. Но ни бани, ни долга она так и не увидела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU