Ижевчанин похитил почти 150 тысяч рублей у 68-летней бабушки
В Ижевске задержали таксиста, подозреваемого в мошенничестве в отношении 68-летней бабушки.
- Потерпевшая познакомилась с подозреваемым в мае 2019 года, когда возвращалась домой на такси. Она разговорилась с водителем и рассказала, что на участке планирует построить баню, - сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.
Водитель предложил помощь своего знакомого, который якобы занимается строительством. И попросил у бабушки «предоплату». Но на этом не остановился. Он просил у женщины деньги в долг на лечение тяжелобольной родственницы, а после на ее похороны. Всего потерпевшая передала злоумышленнику почти 150 000 рублей. Но ни бани, ни долга она так и не увидела.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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- Из-за ремонтных работ сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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