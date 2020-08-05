2020-08-05T06:07:40+03:00
Происшествия

Ижевчанин похитил почти 150 тысяч рублей у 68-летней бабушки

Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Кристина Касумова
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В Ижевске задержали таксиста, подозреваемого в мошенничестве в отношении 68-летней бабушки.

- Потерпевшая познакомилась с подозреваемым в мае 2019 года, когда возвращалась домой на такси. Она разговорилась с водителем и рассказала, что на участке планирует построить баню, - сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Водитель предложил помощь своего знакомого, который якобы занимается строительством. И попросил у бабушки «предоплату». Но на этом не остановился. Он просил у женщины деньги в долг на лечение тяжелобольной родственницы, а после на ее похороны. Всего потерпевшая передала злоумышленнику почти 150 000 рублей. Но ни бани, ни долга она так и не увидела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Живу, люблю и кайфую от жизни!»: ижевчанка участвует в международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках.

- Из-за ремонтных работ сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набор первоклассника в Удмуртии стал дороже на 30%
Ижевчанин похитил почти 150 тысяч рублей у 68-летней бабушки
Мошенники обманным путем похитили у ижевчанина 185 тысяч рублей
Рабочая комиссия проверила ремонт на улице Красногеройская
«Скончалась в больнице»: в Ижевске 2-летняя девочка уронила на себя подставку с телевизором
«Живу, люблю и кайфую от жизни!»: ижевчанка участвует в международном конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках
Из-за ремонтных работ сократится маршрут следования пригородного поезда Ижевск-Нижнекамск-Ижевск
На две недели в районе ипподрома в Ижевске отключат горячую воду
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
82-летнего жителя Удмуртии разыскивают с 28 июля
51-летний житель Удмуртии погиб в результате производственной травмы
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием пьяного водителя
Число пользователей приложения «Мой Tele2» в России за полгода выросло на четверть
3 августа в Удмуртии местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти
Ижевчанка оплатила долг после того, как приставы забрали у нее «Лексус»
11-летнего мальчика из Удмуртии убило деревом
Где в Ижевске найти хорошего электрика, строителей и специалистов по отоплению, газу и воде
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 августа: 21 случай заражения и 4 жертвы вируса
Жители Удмуртии выбрали имя талисману сельских спортивных игр