Имя ветерана «Ижстали» присвоено тепловозу Агрызского депо

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:48:55+03:00

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Имя ветерана завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») Александра Михайловича Журавлева присвоено тепловозу 2ТЭ25КМ № 373 Агрызского локомотивного депо.

Трудовую деятельность Александр Журавлев начал слесарем по ремонту паровозов депо Агрыз в 1958 году. После окончания Московского института инженеров железнодорожного транспорта прошел все ступени карьерного роста до начальника локомотивного депо, а затем и до первого заместителя начальника службы локомотивного хозяйства управления Горьковской железной дороги. На «Ижсталь» пришел в 1985 году, где отработал 20 лет заместителем генерального директора по транспорту и на других руководящих должностях.

За годы работы Александр Михайлович многое сделал для улучшения условий труда и быта железнодорожников. Внес большой личный вклад в развитие транспортной службы «Ижстали». Его трудовые заслуги отмечены орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», различными отраслевыми и региональными наградами, ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Удмуртской Республики».

Тепловозы 2ТЭ25КМ являются улучшенной модификацией базовой модели 2ТЭ25К «Пересвет» и выпускаются Брянским машиностроительным заводом с 2014 года. За это время было изготовлено более 500 таких тепловозов, подавляющее большинство которых поставлено АО «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU