2020-08-05T10:26:07+03:00
Происшествия

40-летнего жителя Удмуртии мошенники обманным путем заставили оформить кредит и похитили часть денег

Звонившая женщина представилась сотрудницей банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию Глазова (Удмуртия) обратился 40-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Потерпевший рассказал, что ему позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя в размере 2 млн рублей. Чтобы этого избежать, нужно пойти в банк и самостоятельно оформить кредит на максимально одобренную сумму, а дальше следовать указаниям женщины. Мужчина оформил кредит, далее по указаниям мошенницы перевел 160 тысяч рублей на различные счета, - говорится в сообщении.

После этих операций карта потерпевшего была заблокирована – банк определил эти действия как «подозрительные операции». После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии обращается к гражданам: не поддавайтесь панике, услышав в телефонном разговоре от незнакомцев о том, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Прекратите разговор. Перезвоните на «горячую линию банка» и уточните – действительно ли банком зарегистрирована данная операция по вашему счету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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